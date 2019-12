NFL-Erfolgscoach Belichick: "Ich hasse Soziale Medien"

Köln (SID) - Football-Erfolgstrainer Bill Belichick (67) von Super-Bowl-Champion New England Patriots aus der US-Profiliga NFL kann Instagram, Twitter und Co. absolut nichts abgewinnen. "Ich hasse Soziale Medien", sagte der Headcoach dem US-amerikanischen TV-Sender HBO und führte aus: "Wen juckt es, dass du 2000 Likes von Leuten bekommst, die du nicht kennst?"

Bill Belichick ist kein Fan der Sozialen Medien © SID

Belichick, mit den Patriots sechsmal NFL-Champion, verbannt Smartphones beim Klub "wann immer es geht. Da sind 53 Jungs in der Kabine, und diese 53 zählen. Man sollte miteinander reden und dem anderen in die Augen schauen, statt dauernd hin und her zu texten", so Belichick.