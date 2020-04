NFL-Fanartikel: Mahomes löst Brady an der Spitze ab

Los Angeles (SID) - Super-Bowl-Champion Patrick Mahomes hat den großen Tom Brady in der Football-Profiliga NFL als Merchandise-König abgelöst. Nach Angaben der Spielergewerkschaft NFLPA wurden in der vergangenen Saison vom Quarterback der Kansas City Chiefs die meisten Fanartikel verkauft. Brady, der zuletzt von den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt war, hatte zuvor zweimal nacheinander an der Spitze des Rankings gestanden.

Merchandise-König: Patrick Mahomes © SID

Brady liegt nur noch auf Platz zwei der Liste, in der unter anderem die Verkäufe von Trikots, T-Shirts, Sammelfiguren und Wimpeln berücksichtigt werden. Der Einzelhandelsumsatz für NFL-Artikel soll 2019/20 bei 1,9 Milliarden Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro) gelegen haben.

Lamar Jackson, wertvollster Spieler (MVP) der abgelaufenen Saison, machte den größten Sprung. Der Quarterback der Baltimore Ravens verbesserte sich von Rang 41 auf Position drei. Vierter ist Running Back Ezekiel Elliott (Dallas Cowboys), Fünfter Quarterback Baker Mayfield (Cleveland Browns).