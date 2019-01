NFL-Finalist L.A. Rams kommt nach London

New York (SID) - Super-Bowl-Teilnehmer Los Angeles Rams trägt in der kommenden Saison ein Hauptrundenspiel in London aus. Das gab die US-Football-Profiliga NFL am Montag bekannt. Das Team von Trainer Sean McVay tritt gegen die Cincinnati Bengals an.

Das Wembley Stadion wird auch 2019 NFL-Spiele austragen © SID

Die Rams waren am Sonntag durch einen Halbfinalsieg bei den New Orleans Saints (26:23 n.V.) ins Endspiel eingezogen und treffen dort in der Nacht zum 4. Februar (0.30 Uhr/ProSieben und DAZN) in Atlanta auf die New England Patriots, die bei den Kansas City Chiefs gewannen (37:31 n.V.).

Insgesamt werden fünf Saisonspiele außerhalb der USA stattfinden. In London kommt es außerdem zu den Duellen Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers, Oakland Raiders - Chicago Bears und Jacksonville Jaguars - Houston Texans. In Mexiko-Stadt spielen die Los Angeles Chargers gegen die Chiefs.

Zwei London-Spiele sollen im Stadion von Tottenham Hotspur und zwei in Wembley über die Bühne gehen.