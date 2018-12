NFL: Green Bay verliert und verpasst die Play-offs

Green Bay (SID) - Die Green Bay Packers um den deutschen Passempfänger Equanimeous St. Brown haben nach der nächsten Niederlage keine Chance mehr auf die Play-offs der US-Football-Profiliga NFL. Green Bay verlor am Sonntag bei den Chicago Bears mit 17:24, zeitgleich setzte sich Konkurrent Minnesota Vikings gegen die Miami Dolphins souverän mit 41:17 durch.

Packers um Quarterback Rodgers verpassen die Play-offs © SID

Die Packers können die Vikings bei zwei noch ausstehenden Spielen im Kampf um den letzten Wild-Card-Rang der NFC nun nicht mehr überflügeln. Die Bears sicherten sich mit dem Sieg gegen Green Bay indes den ersten Rang in der NFC North und stehen sicher in den Play-offs. Die New York Giants unterlagen den Tennessee Titans mit 0:17 und verpassen die Endrunde zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Jahren.