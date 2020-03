NFL: Jaguars-Besitzer Khan spendet eine Million Dollar

Köln (SID) - Shad Khan, Besitzer der Jacksonville Jaguars aus der Football-Profiliga NFL, spendet aus eigener Tasche eine Million Dollar für Opfer der Coronakrise im US-Bundesstaat Florida. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Das Geld geht an Hilfsorganisationen, unter anderem an den First Coast Relief Fund (400.000).

Khan (r.) unterstützt Hilfsorganisationen in Florida © SID

"Ich möchte allen Gruppen und Personen danken, die sich in diesen ungewissen Zeiten für die Menschen in Jacksonville einsetzen", sagte Khan, dem auch der englische Fußball-Zweitligist FC Fulham gehört: "Es ist für mich ein Privileg, helfen zu dürfen."

In der Vorwoche hatte Milliardär Arthur Blank, Eigentümer des NFL-Teams Atlanta Falcons, verkündet, dass er über seine Familienstiftung knapp 5,4 Millionen Dollar zur Bekämpfung von kurz- und langfristigen Folgen der Pandemie bereitstellen werde.