NFL: Jaguars vor Verpflichtung von Eagles-Quarterback Foles

Jacksonville (SID) - Die Jacksonville Jaguars stehen laut Informationen von ESPN vor einer Verpflichtung von Quarterback Nick Foles. Der Spielmacher ist auf der Suche nach einem Team, das ihm in der nordamerikanischen Footballliga NFL eine Position als Starter bietet. Bei den Philadelphia Eagles wäre Foles erneut nur die Nummer zwei hinter Carson Wentz.

Gewann 2018 den Super Bowl mit Philadelphia: Nick Foles © SID

Foles hatte die Eagles in der Saison 2017/18 als Ersatzmann zum ersten Super-Bowl-Triumph geführt und war in der vergangenen Spielzeit erneut für den verletzten Wentz eingesprungen. Mit Foles erreichte Philadelphia zumindest noch die Play-offs, scheiterte im Viertelfinale aber an den New Orleans Saints. Die Jaguars beendeten die Saison mit fünf Siegen und elf Niederlagen.