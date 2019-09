NFL: Johnson belohnt sich bescheiden

Foxborough (SID) - Der deutsche Football-Profi Jakob Johnson hat sich für seinen ersten NFL-Einsatz ganz schwäbisch belohnt. "Nach langer, wirklich langer Diskussion habe ich mich doch dazu durchgerungen, mir eine teure Pfanne und einen teuren Topf für meine neue Wohnung zu kaufen", berichtete der Fullback der New England Patriots, der in Stuttgart geboren wurde, in einer Telefonkonferenz.

"Eine Pfanne und ein Topf" für den ersten Gehaltscheck © SID

Dabei werde es auch bleiben, bis er sich in der NFL etabliert habe, sagte Johnson (24): "Wer jetzt glaubt, ich würde in einer dicken Villa leben, hat die Verträge dieser Liga nicht verstanden." Am vergangenen Wochenende hatte Johnson bei den Patriots in der Offensive des Star-Quarterbacks Tom Brady seine ersten Einsatzminuten bekommen. Trainer-Ikone Bill Belichick lobte ihn nach dem 30:14 gegen die New York Jets ausdrücklich.

Johnson denkt dennoch "Schritt für Schritt", Training für Training - obwohl sein Hauptkonkurrent James Develin auf der Verletztenliste steht und mindestens acht Wochen lang nicht spielen kann. Johnson war den Patriots im Rahmen des International-Pathway-Programms für ausländische Talente zugeteilt worden.