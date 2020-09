NFL: Johnson erzielt Touchdown für Patriots

München (SID) - Der Stuttgarter Jakob Johnson von den New England Patriots hat als erst zweiter deutscher Footballprofi einen Touchdown in der NFL erzielt. Der 25 Jahre alte Fullback fing beim dramatischen 30:35 bei den Seattle Seahawks im vierten Viertel einen 1-Yard-Pass von Quarterback Cam Newton, der im Sommer den nach 20 Jahren abgewanderten Superstar Tom Brady ersetzt hatte.

Jakob Johnson erzielte einen Touchdown für die Patriots © SID

Johnson ist damit der erste deutsche Offensivspieler, der einen Touchdown in der besten Football-Liga der Welt erzielte. Zuvor gelang das einzig Verteidiger Markus Kuhn für die New York Giants im Jahr 2014. "Das wusste ich nicht. Aber das ist großartig. Ich bin mir sicher, dass ich das später auch realisieren werde", sagte Johnson. Für Newton, wertvollster Spieler (MVP) der Saison 2015/16, war es der erste Touchdown-Pass im Trikot der Patriots.

Johnson erkämpfte sich wie in der Vorsaison über das International Pathway Program (IPP) für nicht-amerikanische Talente einen Kaderplatz in der Mannschaft von Headcoach Bill Belichick. In seinem ersten NFL-Jahr hatte Johnson, der hauptsächlich als Blocker zum Einsatz kommt, einzig einen Pass für fünf Yards Raumgewinn gefangen.