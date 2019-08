NFL: Kaepernick-Rückkehr würde Trump "sehr gefallen"

New York (SID) - US-Präsident Donald Trump hat sich überraschend für eine Rückkehr des umstrittenen Quarterbacks Colin Kaepernick (31) in die Football-Profiliga NFL ausgesprochen - falls die Entscheidung auf Leistungsgründen basiert. "Ich würde es gerne sehen. Offen gesagt würde es mir sehr gefallen, wenn Kaepernick zurückkommt - wenn er gut genug ist. Aber ich will nicht, dass er zurückkommt, weil jemand denkt, es wäre gute PR", sagte Trump.

Kaepernick holte 2014 den Super Bowl © SID

Kaepernick hatte im August 2016 für Schlagzeilen in den USA gesorgt, als er während der US-Hymne zunächst sitzen blieb und bei weiteren Spielen kniete. Kaepernick wollte damit nach eigener Aussage ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt setzen. Im März 2017 wurde Kaepernick von den San Francisco 49ers entlassen, seitdem ist er vereinslos.

Seiner Meinung zufolge würden die Klubs aus politischen Gründen auf eine Anstellung verzichten, Kaepernick reichte sogar bereits eine Beschwerde gegen die NFL ein. Im Februar kam es zu einer Einigung. Trump hatte Kaepernick und weitere Wortführer der Proteste beschimpft und gefordert, alle zu entlassen. Sie würden sich Trumps Meinung nach respektlos gegenüber der Nation und der Flagge der USA verhalten.