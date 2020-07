NFL: Keine Preseason-Spiele in dieser Saison

München (SID) - Die Football-Profiliga NFL und die Spielergewerkschaft NFLPA haben sich auf die Absage der Preseason-Spiele vor der kommenden Saison geeinigt. Wie die Liga auf ihrer Website mitteilte, hat die Gewerkschaft die Profis am Dienstagabend informiert. Ursprünglich wären wie in den vergangenen Jahren vier Vorbereitungsspiele geplant gewesen, aufgrund der Coronakrise stand zuletzt aber schon eine verkürzte Vorbereitung zur Diskussion.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Preseason abgesagt © SID

Nachdem mehrere Stars in der Diskussion um die Sicherheitsmaßnahmen via Soziale Medien geschlossen in die Offensive gegangen waren, geriet die Liga in den vergangenen Tagen unter Druck. So wird es in den ersten zwei Wochen der Trainingscamps tägliche Coronatests bei den Profis geben. Die Kadergröße in der Vorbereitung soll zudem von 90 auf 80 Spieler sinken.

Die NFL-Saison soll am 10. September (Ortszeit) mit der Begegnung zwischen Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs und den Houston Texans eröffnet werden.