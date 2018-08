NFL-Klub Jaguars erschüttert nach Schießerei in Jacksonville

Jacksonville (SID) - Die Jacksonville Jaguars aus der National Football League (NFL) haben sich erschüttert gezeigt von der Schießerei in der Stadt im US-Bundesstaat Florida bei einem eSport-Event. "Es ist unmöglich, diese Nachrichten zu begreifen", teilte Jaguars-Eigner Shad Khan in einem Statement mit. Er könne nur seine "tiefste Anteilnahme" ausdrücken, "während wir zu verstehen versuchen, warum und wie dies passieren kann."

Jaguars nach Schießerei bei eSport-Event erschüttert © SID

Am Sonntag hatte ein Bewaffneter bei einem Videospiel-Turnier der American-Football-Simulation "Madden NFL 19" um sich geschossen und zwei Menschen getötet. Anschließend erschoss sich der Angreifer selbst. Viele andere Opfer wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.

"Wir sind schockiert und tief betroffen von der schrecklichen Tragödie in Jacksonville", erklärte die NFL in einem Statement, "wir fühlen mit den Betroffenen. Wir danken den Ersthelfern, die sofort am Ort des Geschehens waren. Wir unterstützen unsere Partner bei EA Sports und werden die Entwicklungen mit der lokalen Strafverfolgung weiter beobachten."