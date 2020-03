NFL: Mariota nach Vegas, Diggs zu den Bills

Köln (SID) - Die Las Vegas Raiders gehen wohl mit den Quarterbacks Derek Carr und Marcus Mariota in die erste NFL-Saison nach ihrem Umzug aus Oakland in die Spielermetropole. Laut übereinstimmenden Medienberichten wechselt Mariota (26) innerhalb der US-Football-Profiliga von den Tennessee Titans zu den Raiders. Zur Vertragslaufzeit wurde zunächst nichts bekannt.

Marcus Mariota soll vor Wechsel nach Las Vegas stehen © SID

Mariota hatte in der abgelaufenen Saison seine Position als Nummer eins der Titans an Ryan Tannehill (31) verloren. Dieser bleibt die erste Wahl und erhielt am Sonntag einen neuen mit bis zu 118 Millionen Dollar (106 Millionen Euro) dotierten Vierjahresvertrag. Mariota, Nummer zwei im NFL-Draft 2015, ist auch bei den Raiders zunächst nur als Ersatzmann für Carr vorgesehen.

Die Buffalo Bills holen derweil Stefon Diggs von den Minnesota Vikings im Tausch für vier Draftpicks. Das berichtet ESPN. Der Wide Receiver hat in der vergangenen Saison 63 Pässe für 1130 Yards Raumgewinn gefangen und sechs Touchdowns verbucht. Diggs (26) war im Vorjahr von den Vikings wegen unentschuldigten Fehlens zu einer 200.000-Dollar-Geldstrafe verdonnert worden.

Bereits am Montag hatten die Houston Texans überraschend Superstar DeAndre Hopkins an die Arizona Cardinals abgegeben. Der Wide Receiver war in der Spielzeit 2019/20 zum dritten Mal nacheinander auf mehr als 1000 Yards Raumgewinn gekommen.