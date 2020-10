NFL: Nach positiven Coronatests in Indianapolis und Atlanta - Trainingsgelände wieder geöffnet

München (SID) - Nach weiteren Coronafällen in Indianapolis und Atlanta haben die beiden Klubs der US-Football-Profiliga NFL Entwarnung gegeben. Nachdem vier Personen der Indianapolis Colts am Freitagmorgen positiv getestet worden waren, war das Trainingsgelände zunächst geschlossen worden. Nach weiteren Nachtests, die bei allen vier positiv getesteten Menschen negativ ausfielen, öffneten die Colts das Gelände am Freitagmittag nach Rücksprache mit der NFL und dem leitenden Mediziner jedoch wieder.

Bereits am Donnerstag hatten die Atlanta Falcons einen positiven Test bei einem ihrer Assistenztrainer vermeldet. Auch die Falcons öffneten ihr zunächst geschlossenes Trainingsareal am Freitag wieder. Zuvor hatten mehrere Coronafälle bei diversen Teams und daraus resultierende Spielverlegungen die Planungen der Liga gehörig auf den Kopf gestellt.