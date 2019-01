NFL: Neuer Trainer für deutsches Packers-Talent St. Brown

Green Bay (SID) - Der deutsche Football-Profi Equanimeous St. Brown (22) von den Green Bay Packers hat einen neuen Trainer. Das Traditionsteam aus der US-Profiliga NFL stellte am Dienstag Matt LaFleur als neuen Headcoach vor. Der 39-Jährige tritt damit die Nachfolge von Mike McCarthy an, der in der laufenden Saison beim NFL-Rekordchampion entlassen worden war.

Niederlage mit Green Bay: Equanimeous St. Brown (Nr. 19) © SID

Zuletzt war LaFleur Offensive Coordinator bei den Tennessee Titans, davor bekleidete er das gleiche Amt bei den Los Angeles Rams. Nun soll er die Franchise um Quarterback-Superstar Aaron Rodgers (35) und Rookie-Reciever St. Brown, die in diesem Jahr die Play-offs verpasst hatte, wieder zu alter Stärke führen. Der letzte Super-Bowl-Gewinn des 13-maligen Meisters war 2011.