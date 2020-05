NFL: Neunteilige TV-Doku über Brady erscheint 2021

Köln (SID) - Football-Superstar Tom Brady wird 2021 mit einer neunteiligen TV-Dokumentation gewürdigt. In der Serie "Man in the Arena - Tom Brady", die der sechsmalige Super-Bowl-Gewinner gemeinsam mit dem TV-Sender ESPN produziert, wird die erfolgreiche Karriere des 42-Jährigen beleuchtet. Das gab ESPN nur vier Tage nach dem Ende der gefeierten Doku über Basketball-Legende Michael Jordan bekannt.

Football-Quarterback Tom Brady © SID

Das Projekt soll den Aufstieg Bradys vom College-Spieler zum Star der National Football League (NFL) zeigen. Der in Kalifornien geborene Quarterback gewann in 20 Jahren bei den New England Patriots sechs Titel, ehe er im vergangenen März bei den Tampa Bay Buccaneers unterschrieb.

"In der Serie geht es um die Schlüsselmomente und Herausforderungen, die zunächst unüberwindlich schienen, dank harter Arbeit aber zu Triumphen wurden - in Siegen, aber auch in Niederlagen", sagte Brady. Der mit Supermodel Gisele Bündchen verheiratete Brady gewann 2002, 2004 und 2005 den Super Bowl, verlor das Finale 2008 und 2012, ehe er 2015, 2017 und 2019 wieder triumphierte.