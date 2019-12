NFL: New England verspielt überraschend Freilos

Köln (SID) - Der Super-Bowl-Champion New England Patriots hat völlig überraschend das Freilos in der ersten Play-off-Runde der National Football League (NFL) verspielt. Das Team um Star-Quarterback Tom Brady verlor zum Vorrundenabschluss vor eigenem Publikum 24:27 gegen die Miami Dolphins und kassierte damit im 16. Spiel die vierte Niederlage.

Tom Brady verspielte mit den Patriots das Freilos © SID

Damit muss der Titelverteidiger erstmals seit 2009 wieder am sogenannten "Wild Card Weekend" antreten. Am zweiten Spieltag hatten die Patriots gegen Miami noch 43:0 gewonnen. Für die Dolphins war es überhaupt erst der fünfte Sieg in diesem Jahr.

Platz zwei in der AFC und damit das zweite Freilos neben dem Conference-Sieger Baltimore Ravens sicherten sich die Kansas City Chiefs durch ein 31:21 gegen die Los Angeles Chargers. Auch sie haben eine Bilanz von 12:4, setzten sich aber wegen des gewonnenen direkten Vergleichs durch.

In der NFC dürfen sich die Green Bay Packers (13:3) über ein Freilos freuen. Das Team um Quarterback Aaron Rodgers gewann dank eines Fieldgoals in letzter Sekunde 23:20 bei den Detroit Lions.