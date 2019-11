NFL: New Orleans als erstes Team in den Play-offs

Los Angeles (SID) - Die New Orleans Saints haben sich als erstes Team der amerikanischen Football-Profiliga NFL für die Play-offs qualifiziert. Der Super-Bowl-Champion von 2009 gewann sein fünftletztes Saisonspiel gegen die Atlanta Falcons mit 26:18 und sicherte sich damit zum dritten Mal in Serie den Titel in der NFC South Division.

Brees führt die Saints an Thanksgiving in die Play-offs © SID

Vier Fieldgoals von Wil Lutz sowie zwei Touchdowns von Taysom Hill führten die Saints an Thanksgiving vorzeitig zu ihrem achten Divisionstitel. "Es ist ein unglaubliches Gefühl. Wir werden das genießen", sagte Star-Quarterback Drew Brees. Der 40-jährige Brees knackte beim Heimsieg erst als zweiter Quarterback der NFL-Geschichte die Marke von insgesamt 10.000 Passversuchen und folgt damit auf Brett Favre (10.169).

Mit einer Bilanz von zehn Siegen und zwei Niederlagen ist New Orleans das drittbeste Team der gesamten NFL. Am Sonntag können mit Titelverteidiger New England Patriots und den San Francisco 49ers auch die beiden Teams mit der bislang besten Bilanz vorzeitig ihre Play-off-Teilnahme klarmachen. Im Vorjahr waren die Saints in der zweiten Play-off-Runde nach Verlängerung an den Los Angeles Rams gescheitert.