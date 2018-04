NFL: Nzeocha startet mit San Francisco bei den Vikings

New York (SID) - Für den deutschen Footballer Mark Nzeocha und die San Francisco 49ers beginnt die neue Saison in der US-Profiliga NFL am 9. September mit einem Auswärtsspiel bei den Minnesota Vikings. Das geht aus dem Spielplan hervor, der am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde.

Mark Nzeocha (Nr. 46) startet mit den 49ers bei den Vikings © SID

Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles eröffnet die Spielzeit 2018/19 drei Tage zuvor mit einem Heimspiel gegen die Atlanta Falcons, NFL-Finalist von 2017.

Sollte es der Deutsche Moubarak Djeri in den Kader der Arizona Cardinals schaffen, könnte der 22-Jährige sein Debüt im Heimspiel gegen die Washington Redskins (9. September) geben. Die Cardinals hatten den Defensive Lineman Ende März verpflichtet.

Der letzte Hauptrundenspieltag findet am 30. Dezember statt. Der 53. Super Bowl wird am 3. Februar 2019 in Atlanta/Georgia ausgetragen.