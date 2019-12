NFL: Nzeocha und 49ers vor Play-off-Einzug

Köln (SID) - Die San Francisco 49ers um den deutschen Football-Profi Mark Nzeocha stehen in der US-Profiliga NFL nach einem Sieg im höchst dramatischen Topduell bei den New Orleans Saints dicht vor dem Einzug in die Play-offs. Die 49ers gewannen nach einem wahren Touchdown-Festival im Superdome mit 48:46 und feierten den elften Sieg im 13. Spiel. Sollten die Los Angeles Rams in der Nacht zu Montag gegen die Seattle Seahawks nicht gewinnen, steht San Francisco vorzeitig in der K.o.-Runde.

Mark Nzeocha spielte zuvor für die San Francisco 49er

Die Saints (10:3 Siege) hatten bereits in der Vorwoche Platz eins in der NFC South abgesichert und damit als erstes Team den Einzug in die Postseason perfekt gemacht. Während Defensivspieler Nzeocha einen Tackle verbuchen konnte, standen die beiden Quarterbacks im Mittelpunkt: 49ers-Spielmacher Jimmy Garoppolo warf vier, Saints-Star Drew Brees gar fünf Touchdowns. Das entscheidende Field Goal verwandelte Gäste-Kicker Robbie Gould mit der letzten Aktion des Spiels.

Den Einzug in die Play-offs machten derweil die Baltimore Ravens perfekt. Das Team um Quarterback-Senkrechtstarter Lamar Jackson gewann bei den Buffalo Bills 24:17 und buchte mit 11:2 Siegen als erstes Team der AFC das Ticket für die Postseason.