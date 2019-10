NFL: Oakland Raiders holen Edebali

Köln (SID) - Die Oakland Raiders aus der US-Football-Profiliga NFL haben den Hamburger Kasim Edebali verpflichtet. Das berichten US-amerikanische Medien übereinstimmend. Für Routinier Edebali ist es bereits die achte Station in der NFL.

Oakland Raiders verpflichten Hamburger Kasim Edebali © SID

Der 30 Jahre alte Defensive End hatte erst im August bei den Philadelphia Eagles unterschrieben, jedoch den Sprung in den 53er-Kader verpasst. Zuvor stand Edebali bei den New Orleans Saints, Denver Broncos, Detroit Lions, Los Angeles Rams, den Chicago Bears und Cincinnati Bengals unter Vertrag. In 62 NFL-Spielen gelangen ihm 55 Tackles und acht Sacks.