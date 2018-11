NFL: Packers und St. Brown besiegen Miami

Green Bay (SID) - Die Green Bay Packers mit dem deutschen Passempfänger Equanimeous St. Brown haben mit einem Sieg gegen die Miami Dolphins ihre Hoffnungen auf eine Play-off-Teilnahme am Leben gehalten. Durch das deutliche 31:12 im berühmten Lambeau Field gestalteten die Packers ihre Saisonbilanz in der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL ausgeglichen.

NFL: Green Bay gewinnt gegen Miami © SID

Der 22 Jahre alte Rookie St. Brown stand in der Startformation, wurde von Quarterback Aaron Rodgers aber nur selten in Szene gesetzt. Am Spielende standen für Wide Receiver St. Brown zwei gefangene Pässe und drei Yards Raumgewinn zu Buche. Die Packers liegen nach dem vierten Sieg der Saison unmittelbar hinter den Minnesota Vikings, die derzeit den letzten Endrundenplatz einnehmen.

Der zweite deutsche NFL-Profi Mark Nzeocha spielt mit den San Francisco 49ers erst am Dienstag gegen die New York Giants.