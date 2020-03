NFL: Panthers trennen sich von Quarterback Newton

Köln (SID) - Nach neun gemeinsamen Jahren und einem Einzug in den Super Bowl ist für Quarterback Cam Newton bei den Carolina Panthers Schluss. Das Team aus der US-Football-Profiliga NFL hat den exzentrischen Spielmacher entlassen, der ehemals wertvollste Spieler (MVP) der Saison (2015/16) muss sich einen neuen Klub suchen.

Verlässt die Panthers nach neun Jahren: Cam Newton © SID

"Cam hatte eine große Bedeutung für die Organisation", sagte General Manager Marty Hurney: "Er wird immer zu den besten Spielern in der Geschichte der Franchise zählen."

Die Panthers wählten Newton im Draft 2011 an Position eins aus. 2016 führte der 30-Jährige das Team in den Super Bowl 50 (10:24 gegen die Denver Broncos). In der Vorwoche hatte Carolina Newton erlaubt, zu einem anderen Klub zu gehen und wenig später Teddy Bridgewater als Ersatz geholt.