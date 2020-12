NFL: Patriots mit klarer Niederlage gegen LA Rams

Köln (SID) - Die New England Patriots mit dem deutschen Football-Profi Jakob Johnson drohen nach einer weiteren Niederlage in der US-Profiliga NFL die Play-offs zu verpassen. Der sechsmalige NFL-Champion verlor bei den Los Angeles Rams deutlich 3:24 und steht bei noch drei ausstehenden Spielen in der Eastern Conference auf Platz zehn.

Johnson sieht Corona als zusätzliche Herausforderung © SID

Bei den Rams, die sich für die Niederlage im Super Bowl 2018 revanchierten, überzeugte Quarterback Jared Goff mit einem geworfenen und einem erlaufenen Touchdown gegen seinen schwachen Gegenüber Cam Newton, dessen Team es nicht einmal in die Endzone schaffte. In der West-Tabelle steht Los Angeles auf dem dritten Rang und führt seine Division vor den Seattle Seahawks an.

