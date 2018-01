NFL: Patriots und Eagles im Play-off-Halbfinale

Foxborough (SID) - Meister New England Patriots und die Philadelphia Eagles stehen im Play-off-Halbfinale der US-Football-Liga NFL. Die Patriots um Star-Quarterback Tom Brady setzten sich gegen die Tennessee Titans mit 35:14 durch. Die Eagles gewannen nach dramatischer Schlussphase 15:10 gegen den Vorjahresfinalisten Atlanta Falcons.

Die New England Patriots stehen im Play-off-Halbfinale der NFL © SID

Der amtierende Super-Bowl-Sieger New England wurde einer Favoritenrolle vor 68.500 Zuschauern im heimischen Gillette Stadium gerecht. Der Außenseiter aus Tennesse ging zwar mit 7:0 in Führung, im zweiten Viertel stellten die Patriots mit drei Touchdowns die Weichen jedoch früh auf Sieg. Damit steht das Team von Cheftrainer Bill Belichick zum siebten Mal in Serie im Endspiel der AFC Conference. Der Gegner der Patriots wird in der Partie zwischen den Jacksonville Jaguars und den Pittsburgh Steelers ermittelt.

Vor 69.000 Zuschauern standen die Falcons 65 Sekunden vor Spielende zwei Yards vor der gegnerischen Endzone. MVP-Quarterback Matt Ryan schaffte es jedoch nicht, den Pass zu seinem Receiver Julio Jones zu werfen. Das Team aus Philadelphia spielt am 21. Januar im NFC Conference-Finale gegen den Sieger der Partie Minnesota Vikings gegen New Orleans Saints.