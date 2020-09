NFL: Patriots und Johnson feiern zweiten Sieg

Köln (SID) - Eine Woche nach seinem Touchdown hat Jakob Johnson mit den England Patriots in der US-Footballliga NFL den zweiten Saisonsieg eingefahren. Gegen die bislang ungeschlagenen Los Angeles Raiders gewann das Team um Quarterback Cam Newton mit 36:20, Fullback Johnson fing einen Pass über sechs Yards. Spieler des Tages war Running Back Rex Burkhead, der zwei Touchdowns erlief und einen Pass in der Endzone fing.

Mann des Tages: Rex Burkhead © SID

Die San Francisco 49ers von Mark Nzeocha feierten am dritten Spieltag ebenfalls den zweiten Erfolg. Bei den New York Giants siegte das Team auch ohne Quarterback Jimmy Garoppolo mit 36:9. Garoppolo, San Franciscos Nummer eins auf der Spielmacherposition, steht aufgrund einer Knöchelverletzung nicht zur Verfügung. Ersatzmann Nick Mullens warf einen Touchdownpass und brachte 25 von 36 Pässen für 343 Yards Raumgewinn an den Mann.