NFL: Patriots und Johnson feiern zweiten Sieg - fünf Touchdowns von Wilson

Köln (SID) - Die deutschen Spieler in der US-Football-Liga NFL haben am dritten Spieltag Siege gefeiert. Dabei gelang Jakob Johnson mit den New England Patriots mit dem 36:20 gegen die bislang ungeschlagenen Las Vegas Raiders der zweite Erfolg. Fullback Johnson fing einen Pass über sechs Yards von Quarterback Cam Newton. Spieler des Tages war Running Back Rex Burkhead, der zwei Touchdowns erlief und einen Pass in der Endzone fing.

Mann des Tages: Rex Burkhead © SID

Die San Francisco 49ers von Mark Nzeocha feierten ebenfalls den zweiten Erfolg. Bei den New York Giants siegte das Team auch ohne Quarterback Jimmy Garoppolo 36:9. Garoppolo steht aufgrund einer Knöchelverletzung nicht zur Verfügung. Ersatzmann Nick Mullens warf einen Touchdown und brachte 25 von 36 Pässen für 343 Yards Raumgewinn an den Mann.

Ohne den verletzten Equanimeous St. Brown gewannen die Green Bay Packers auch ihr drittes Spiel. Die Mannschaft um Star-Quarterback Aaron Rodgers gewann gegen die New Orleans Saints 37:30. Rodgers warf für 283 Yards und drei Touchdowns, sein Gegenüber Drew Brees erzielte die nahezu identischen Werte mit 288 Yards und ebenfalls drei Touchdowns. St. Brown fällt seit gut einer Woche wegen einer Knieverletzung aus.

Herausragender Spieler war am Sonntag Seattles Russell Wilson. Der Quarterback warf beim 38:31 der Seahawks gegen die Dallas Cowboys fünf Touchdownpässe und stellte damit zwei Rekorde auf. Wilson ist der erste Quarterback, der in jedem seiner ersten drei Saisonspiele mindestens vier Touchdowns warf. Zugleich überbot er mit 14 erfolgreichen Pässen in die Endzone die Bestmarke von Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs (13).

Neben den Packers und den Seahawks weiter unbesiegt sind die Pittsburgh Steelers, die Tennessee Titans, die Chicago Bears und die Buffalo Bills.