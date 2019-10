NFL: Patriots verlieren Rekordkicker Gostkowski

Köln (SID) - Super-Bowl-Champion New England Patriots muss in der US-Football-Profiliga NFL lange ohne seinen Rekordspieler Stephen Gostkowski auskommen. Der erfolgreichste Kicker der Klubgeschichte wurde auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt, Angaben zur Verletzung machten die Patriots nicht.

Die Patriots müssen auf Kicker Gostkowski verzichten © SID

Nach ESPN-Informationen kann der 35-jährige Amerikaner in dieser Saison wegen einer bevorstehenden Hüft-OP gar nicht mehr eingesetzt werden. Gostkowski, dreimal mit New England Meister, hat in 204 Spielen für die Franchise bei 428 Versuchen 374 Fieldgoals erzielt. Seine 1775 Punkte sind eine Klub-Bestmarke.