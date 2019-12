NFL: Patriots verlieren in Houston

Köln (SID) - Titelverteidiger New England Patriots hat in der Football-Profiliga NFL seine zweite Saisonniederlage kassiert. Das Team um Star-Quarterback Tom Brady verlor bei den Houston Texans mit 22:28 und blieb dabei vor allem in der Offensive unter seinen Möglichkeiten.

Sieg gegen sein Idol Brady: Deshaun Watson (l.) © SID

Der 42-jährige Brady warf zwar drei Touchdown-Pässe, stand aber klar im Schatten von Houstons 18 Jahre jüngerem Spielmacher Deshaun Watson. Dieser zollte seinem großen Vorbild anschließend seinen Respekt: "Tom Brady ist der Größte aller Zeiten, und ich wollte vor seinem Rücktritt wenigstens einmal gegen ihn gewinnen."