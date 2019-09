NFL: Patriots weiter ungeschlagen - Mahomes verpasst Rekord

Köln (SID) - Super-Bowl-Champion New England Patriots hat auch sein viertes Saisonspiel in der US-Football-Liga NFL gewonnen. Das Team um Quarterback Tom Brady (42) und den deutschen Fullback Jakob Johnson (24) gewann bei den bis dato ebenfalls ungeschlagenen Buffalo Bills mit 16:10. Außer den Patriots haben in der American Football Conference (AFC) nur noch die Kansas City Chiefs nach dem 34:30 bei den Detroit Lions eine weiße Weste.

Die Patriots bleiben auch gegen Buffalo ungeschlagen © SID

Die Offensive der Patriots tat sich in Buffalo schwer, auch Brady blieb unter seinen Möglichkeiten. Dem Superstar gelang kein Touchdown-Pass, insgesamt erzielte er nur 150 Yards Raumgewinn. In den drei Partien zuvor hatten die Patriots jeweils mindestens 30 Punkte verbucht.

Eine Serie riss derweil beim Spielmacher der Kansas City Chiefs: Nach saisonübergreifend 14 Spielen in Folge mit jeweils mehr als einem Touchdown-Pass ging Patrick Mahomes trotz 315 Yards Raumgewinn in Detroit leer aus. Damit verpasste der 24-Jährige die Bestmarke des früheren Star-Quarterbacks Peyton Manning, der 2013 und 2014 in 15 Spielen nacheinander mindestens zwei Touchdown-Pässe geworfen hatte.