NFL: Patriots wieder Division-Sieger - Noch zwei Play-off-Plätze offen

München (SID) - Einen Spieltag vor dem Ende der Vorrunde in der National Football League (NFL) haben die New England Patriots mit einem 24:17 über die Buffalo Bills zum 17. Mal in den vergangenen 19 Jahren den Titel in ihrer Division (AFC East) gewonnen. Der Super-Bowl-Champion war bereits für die Play-offs qualifiziert, unklar ist allerdings weiter, ob die Mannschaft um Quarterback Tom Brady in der ersten K.o.-Runde ein Freilos erhalten wird.

Stammgast in den Play-offs: Tom Brady und die Patriots © SID

Als beste Mannschaft der American Football Conference (AFC) hätten die Baltimore Ravens bis zu einer möglichen Teilnahme am Super Bowl am 3. Februar 2020 in Miami Heimrecht in den Play-offs. Die Mannschaft um den jungen Star-Quarterback Lamar Jackson gewann mit 31:15 bei den Cleveland Browns und sicherte sich damit neben einem Freilos in der ersten Runde die beste Ausgangsposition. Die ambitionierten Browns haben die Play-offs dagegen verpasst.

Neben den Patriots, Bills und Ravens haben sich in der AFC die Kansas City Chiefs (26:3 gegen die Chicago Bears) und die Houston Texans (23:20 bei den Tampa Bay Buccaneers) für die Play-offs qualifiziert. Die besten Chancen auf den sechsten und letzten Platz der AFC haben die Tennessee Titans. Theoretisch könnten sie von den Pittsburgh Steelers oder den Oakland Raiders noch verdrängt werden.

Im vorentscheidenden Spiel beim Kampf um den letzten Play-off-Platz in der National Football Conference (NFC) setzten sich die Philadelphia Eagles mit 17:9 gegen den direkten Konkurrenten Dallas Cowboys durch. Um die Eagles als Sieger der NFC East noch zu verhindern, benötigen die Cowboys am letzten Spieltag einen Sieg gegen die Washington Redskins und eine gleichzeitige Niederlage ihres Konkurrenten gegen die New York Giants.

Die anderen fünf Play-offs-Plätze in der NFC sind bereits vergeben. Mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen die ebenfalls qualifizierten Seattle Seahawks können sich die San Francisco 49ers mit dem deutschen Linebacker Mark Nzeocha durchgehend Heimrecht bis zu einer Super-Bowl-Teilnahme sichern. In der K.o.-Runde stehen außerdem bereits die New Orleans Saints, die Green Bay Packers und die Minnesota Vikings.