NFL: Positive COVID-19-Tests sorgen für Verwirrung

Köln (SID) - Eine ungewöhnlich hohe Anzahl positiver COVID-19-Tests sorgt in der NFL für Verwirrung. Bis zu elf Teams sollen in der Profi-Footballliga von falschen Testergebnissen bei Spielern und Mitarbeitern betroffen sein. Alle fälschlicherweise positiv gewerteten Tests kamen aus einem Labor aus dem US-Bundesstaat New Jersey und werden nach Angaben der Liga derzeit geprüft. Die betroffenen Teams haben den Trainingsbetrieb gemäß der Hygienevorgabe vorerst eingestellt und die betroffenen Personen isoliert.

Seit Beginn der Trainingslager seien mehr als 100.000 COVID-19-Tests in der NFL durchgeführt worden, mit einer Positivitätsrate von nicht einmal einem Prozent, berichtet der NFL-Network-Reporter Tom Pelissero. "Diese plötzliche Flut an positiven Ergebnissen, die alle aus dem gleichen Labor kommen, sollte uns stutzig machen", so Pelissero. Die Liga teilte außerdem mit, dass Tests, die von anderen Laboren ausgewertet wurden, keine solchen Unregelmäßigkeiten aufwiesen.

Besonders viele positive Testergebnisse gab es bei den Minnesota Vikings. Bei der Franchise sollen sich acht Spieler, ein Trainer und drei weitere Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben. Headcoach Mike Zimmer sagte daraufhin das für Sonntag geplante Training ab: "An diesem Punkt können wir nur den Richtlinien der NFL folgen", erklärte er. Die Überprüfung der Testergebnisse steht noch aus.

Auch bei den Chicago Bears hat es demnach falsche Testergebnisse gegeben. Bei dem Klub gab es zunächst neun positive Coronafälle, die sich allesamt als falsch herausstellten, wie die Bears selbst mitteilten. Die New York Jets (10), die Pittsburgh Steelers (6) sowie die Cleveland Browns und die Buffalo Bills sollen ebenfalls von falschen Testergebnissen betroffen sein. Der geplante Start der neuen NFL-Saison ist am 10. September.