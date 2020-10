NFL-Profi Johnson: "Du musst extrem flexibel sein"

Köln (SID) - Der deutsche Footballprofi Jakob Johnson sieht in der laufenden NFL-Saison die Pandemie als zusätzliche Herausforderung. "Wenn positive Coronafälle kommen, musst du extrem flexibel sein", sagte der Fullback der New England Patriots in einer Videokonferenz. Das gelte etwa für kurzfristige Änderungen im Spielplan: "Das testet deine mentale Stärke."

Johnson sieht Corona als zusätzliche Herausforderung © SID

Angst um seine Gesundheit habe er nicht. "Ich mache mir coronatechnisch - was die Krankheit an sich angeht - eigentlich weniger Sorgen", sagte der Stuttgarter: "Ich lebe hier ziemlich allein, ich bin jung und relativ Immunsystem-resistent und fit." Eine Unterbrechung der Saison werde es kaum geben: "Der Spielbetrieb wird auf jeden Fall weitergehen. Das ist die Realität in 2020."

Im Vergleich zu seiner ersten Spielzeit sind laut Johnson jetzt viele Dinge einfacher - wegen der Routine. "Die kleine Fragezeichen im Hintergrund sind nicht mehr im Weg", sagte der 25-Jährige. Heute liege der Fokus "genauer auf den Dingen, die nötig sind, um spielen zu können."

Derzeit gilt bei Johnson dem Sport die volle Konzentration: "Es ist eine Riesenehre in dieser Liga zu spielen, eine Riesenchance. Wenn du jetzt hier bist, kannst du die Zeit nicht mit Sightseeing verbringen", sagte der Patriots-Profi: "Ich habe hier Ziele, Dinge, die ich für das Team leisten muss. Das ist mein Fokus unter der Woche."

Dass New England die Liga zuletzt über Jahre dominiert hatten, helfe der aktuellen Mannschaft kaum. "Die Teams aus den vergangenen Jahren sind nur gute Vorbilder. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir uns das erkämpfen. Es ist nichts im Voraus garantiert."