NFL-Profi greift Gegenspieler in den Schritt: "Der ganze Kerl war in meinem Gesicht"

Newark (SID) - Cordarrelle Patterson von den New England Patriots hat in der Football-Profiliga NFL für eine hässliche Szene gesorgt. Der Wide Receiver griff seinem Gegenspieler Henry Anderson im Spiel bei den New York Jets (27:13) auf dem Boden liegend in den Schritt, die TV-Kameras fingen den Aussetzer ein.

Patterson könnte noch nachträglich gesperrt werden © SID

Eine Strafe gab es für das "Foul im Strafraum" nicht, die NFL könnte aber nachträglich aktiv werden. Patterson zeigte keinerlei Reue. "Der ganze Kerl war in meinem Gesicht", erklärte der 27-Jährige nach dem Spiel: "Ich wollte ihn da weg haben." Der Freundin des Opfers gefiel die Aktion natürlich überhaupt nicht. "Ummmmm, Henry gehört mir...", schrieb Saryn Rorie bei Twitter.