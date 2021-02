NFL: Quarterback Rodgers zum dritten Mal wertvollster Spieler

Tampa (SID) - Quarterback Aaron Rodgers von den Green Bay Packers ist am Tag vor dem 55. Super Bowl zum dritten Mal in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler (MVP) der NFL-Saison gewählt worden. Der 37-Jährige führte die Packers in der US-Footballliga zu 13 Siegen in der regulären Spielzeit und kassierte lediglich drei Niederlagen.

Aaron Rodgers ist zum dritten Mal zum MVP gewählt worden © SID

Die Packers verpassten jedoch den Einzug ins Endspiel, im Halbfinale unterlag Green Bay den Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady mit 26:31. Tampa trifft in der Nacht zum Montag im heimischen Stadion auf Titelverteidiger Kansas City Chiefs (00.30 Uhr/ProSieben und DAZN).

Rodgers warf in der regulären Saison 48 Touchdown-Pässe und brachte insgesamt 70,7 Prozent seiner Würfe an den Mann. Ihm unterliefen lediglich fünf Interceptions. Rodgers ist erst der sechste Spieler, dem diese Ehre dreimal zu Teil wurde. Zuvor waren es Brady, Jim Brown, Johnny Unitas, Peyton Manning und Brett Favre.

Manning wurde am Samstag in die Football Hall of Fame aufgenommen. Der 44-Jährige gewann sowohl mit den Indianapolis Colts (2007) den Titel als auch zum Abschluss seiner Karriere mit den Denver Broncos (2016).