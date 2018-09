NFL: Rams belohnen Donald mit Rekordvertrag

Los Angeles (SID) - Footballprofi Aaron Donald ist ab sofort der bestbezahlte Defensivspieler der US-Liga NFL. Die Los Angeles Rams haben dem Defensive Tackle einen neuen Sechsjahresvertrag gegeben, dieser soll Donald laut Medienberichten 135 Millionen Dollar (116 Mio. Euro) einbringen.

Rams machen Aaron Donald zum Rekordverdiener © SID

Der 27-Jährige war in der vergangenen NFL-Saison als Defensivspieler des Jahres ausgezeichnet worden. Donald gelangen in seinen bisherigen vier Spielzeiten immer mindestens acht Sacks, in der abgelaufenen Spielzeit waren es elf. Bei einem Sack wird ein gegnerischer Passgeber, fast immer ist es der Quarterback, zu Fall gebracht.