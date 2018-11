NFL: Rams gewinnen denkwürdiges Topspiel gegen die Chiefs

Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Rams haben das mit Spannung erwartete Topspiel in der National Football League (NFL) gegen die Kansas City Chiefs für sich entschieden. Die Rams um Quarterback Jared Goff gewannen das Offensivspektakel mit 54:51. Dabei warf Goff vier Touchdown-Pässe, Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes sogar sechs. Erstmals in der NFL-Geschichte erzielten zwei Teams jeweils mehr als 50 Punkte.

Denkwürdiger Abend für Goff (l.) und Mahomes © SID

Mit 105 Zählern war die Begegnung zudem das Spiel mit den drittmeisten Punkten in der NFL-Historie (Rekord: 113, New York Giants gegen Washington Redskins, 1966). "Es war unglaublich, einfach nur unglaublich. Vier Viertel absolutes Offensivspektakel und ein denkwürdiges Spiel für alle Beteiligten", sagte Goff (24), der neben seinen vier Touchdown-Pässen einmal selbst den Weg in die Endzone fand.

1:56 Minuten vor Spielende warf Goff den entscheidenden Touchdown-Pass über 40 Yards zu Tight End Gerald Everett. Die Rams verbesserten sich in der NFC-Conference auf eine Bilanz von 10:1, Kansas City steht in der AFC bei 9:2 Siegen. Beide Teams sind die jeweils besten Mannschaften in ihrer Conference.

Mahomes (23) arbeitet derweil weiter daran, den Rekord von 56 Touchdown-Pässen, den Peyton Manning für die Denver Broncos in der Saison 2013/14 aufgestellt hatte, zu brechen. Mahomes steht nach elf von 16 Spielen bei 37 Touchdown-Pässen. Vor wenigen Tagen hatte ihm ein US-Lieferant lebenslang Gratis-Ketchup versprochen, sollte er den Rekord für sich verbuchen.

Das Spiel hätte eigentlich im Aztekenstadion in Mexiko stattfinden sollen. Wegen des schlechten Rasens war die Partie allerdings kurzfristig nach Los Angeles ins Memorial Coliseum verlegt worden.