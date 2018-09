NFL: Rookie St. Brown übersteht den Cut - Aus für Edebali

Green Bay (SID) - Die deutsche Football-Hoffnung Equanimeous St. Brown hat es als Rookie in den Kader der Green Bay Packers aus der US-Profiliga NFL geschafft. Der 21 Jahre alte Wide Receiver überstand die Reduzierung des Aufgebots auf 53 Spieler ("roster cut") und darf damit beim Saisonstart am kommenden Wochenende auf einen Einsatz hoffen.

Equanimeous St. Brown steht im Aufgebot der Packers © SID

Linebacker Mark Nzeocha sicherte sich bei den San Francisco 49ers einen Platz, dagegen kam für seinen Bruder Eric Nzeocha (Tampa Bay Buccaneers), Routinier Kasim Edebali (Chicago Bears), Moritz Böhringer (Cincinnati Bengals) und Christopher Ezeala (Baltimore Ravens) das Aus.

Böhringer (24), der vom Wide Receiver zum Tight End umgeschult wurde, Fullback Ezeala (22) und Linebacker Eric Nzeocha (25) kommen über das International Pathway Program für ausländische Talente zumindest ins sogenannte Practice Squad. Sie dürfen weiter mittrainieren.

Schlecht sieht es für Linebacker Edebali (29) aus, der sich im letzten Vorbereitungsspiel der Bears gegen die Buffalo Bills am rechten Bein verletzt hatte. Seine Zukunft ist offen.

Damit beginnt die Saison mit nur zwei Deutschen. St. Brown war im NFL-Draft Ende April an 207. Stelle von den Packers gedraftet worden, der 1,95 m große Passempfänger empfahl sich in der Vorbereitung für den Kader. Green Bay spielt am Sonntag gegen die Bears.

Der in Los Angeles aufgewachsene St. Brown ist der Sohn einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters. John Brown war als Bodybuilder zweimal Mr. Universum.