NFL: Saison für Panthers-Quarterback Newton beendet

Charlotte (SID) - Schwerer Schlag für die Carolina Panthers aus der US-Football-Profiliga NFL: Star-Quarterback Cam Newton wird die letzten beiden Hauptrundenspiele aufgrund einer Schulterverletzung verpassen. Dies bestätigte das Team am Mittwoch. Die Panthers, deren Chancen auf den Einzug in die Play-offs äußerst gering sind, werden in den Partien gegen die Atlanta Falcons und bei den New Orleans Saints auf Backup Taylor Heinicke setzen.

Cam Newton fällt wohl für den Rest der Saison aus © SID

Um doch noch in die Play-offs zu kommen, benötigen die Panthers zwingend zwei Siege - zudem müssen gleich mehrere Konkurrenten patzen. Allerdings hat Carolina die vergangenen sechs Spiele allesamt verloren, auch weil der angeschlagene Newton nicht mehr an seine Leistung aus der Anfangsphase der Saison anknüpfen konnte.