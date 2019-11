NFL: Saisonende für Panthers-Quarterback Newton

Los Angeles (SID) - Star-Quarterback Cam Newton von den Carolina Panthers hat seine Saison in der US-Profiliga NFL verletzungsbedingt beenden müssen. Wie sein Klub mitteilte, wurde der 30 Jahre alte Spielmacher aufgrund einer Mittelfuß-Verletzung auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Damit wird Newton in dieser Spielzeit nicht mehr auf das Footballfeld zurückkehren.

Carolina Panthers: Für Cam Newton ist die Saison beendet © SID

General Manager Marty Hurney klärte auf: "In den letzten sieben Wochen hat Cam eifrig ein Rehabilitations- und Erholungsprogramm befolgt, aber er hat noch immer Schmerzen im Fuß." Newton, der die Panthers 2016 in den Super Bowl geführt hatte, wurde bereits in den vergangenen sechs Spielen von Shootingstar Kyle Allen ersetzt. Der 23-Jährige führte Carolina zu fünf Siegen, die Play-offs sind derzeit in Reichweite.

Vor 2018 hatte Newton nur drei Spiele in sieben Jahren verpasst. Seitdem plagen den Quarterback aber immer wieder Schulter- oder Fuß-Verletzungen.