NFL: San Francisco 49ers gewinnen auch sechstes Spiel - Rodgers mit sechs Touchdowns

Köln (SID) - Die San Francisco 49ers mit dem deutschen Linebacker Mark Nzeocha sind in der US-Football-Profiliga NFL weiter nicht aufzuhalten. Angeführt von Quarterback Jimmy Garoppolo setzten sich die 49ers in einem verregneten Duell bei den Washington Redskins mit 9:0 durch und feierten damit den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Kicker Robbie Gould avancierte mit drei erfolgreichen Fieldgoals zum Matchwinner.

Erzielte drei Fieldgoals: Robbie Gould © SID

Star-Quarterback Aaron Rodgers führte die Green Bay Packers mit einer beeindruckenden Leistung zu einem 42:24-Erfolg gegen die Oakland Raiders. Rodgers warf dabei für 429 Yards Raumgewinn sowie fünf Touchdowns und lief zudem ein weiteres Mal in die Endzone.

Matthew Stafford, Quarterback der Detroit Lions, stellte am Sonntag indes einen NFL-Rekord auf. Der 31-Jährige durchbrach in seinem 147. Spiel so schnell wie kein anderer Spielmacher die Schallmauer von 40.000 Passing Yards. Die bisherige Bestmarke hielt Matt Ryan von den Atlanta Falcons, der insgesamt 151 Begegnungen benötigte.

Neben San Francisco ist in dieser Saison nur noch Titelverteidiger New England Patriots ungeschlagen.