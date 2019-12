NFL: San Francisco 49ers verlieren bei den Ravens

Köln (SID) - Die San Francisco 49ers um den deutschen Footballer Mark Nzeocha haben in der US-Profiliga NFL die erste Chance auf den Einzug in die Play-offs verpasst. Das Team aus Kalifornien verlor bei den Baltimore Ravens um Star-Quarterback Lamar Jackson 17:20 und kassierte seine zweite Saisonniederlage. Für Baltimore war es hingegen der achte Sieg in Folge.

Die 49ers müssen den Play-off-Einzug verschieben © SID

Ravens-Kicker Justin Tucker sorgte drei Sekunden vor Spielende für die Entscheidung per Field Goal. Die 49ers stehen wie Baltimore bei einer Bilanz von zehn Siegen und zwei Niederlagen und haben weiterhin beste Chancen auf einen Play-off-Platz.

Als erstes Team hatten sich am Donnerstag (Ortszeit) die New Orleans Saints für die Play-offs qualifiziert. Auch Titelverteidiger New England Patriots um Superstar Tom Brady kann bereits an diesem Spieltag den Einzug in die Meisterrunde perfekt machen.