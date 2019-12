NFL: Seahawks schließen zu Spitzen-Quartett auf

Seattle (SID) - Die Seattle Seahawks haben mit ihrem Star-Quarterback Russell Wilson in der US-Football-Profiliga NFL ihr Topspiel gewonnen. Die Seahawks bezwangen die Minnesota Vikings in einem bis zum Ende spannenden Spiel mit 37:30 und verbesserten sich auf 10:2 Siege. Neben den San Francisco 49ers, Titelverteidiger New England Patriots, den Baltimore Ravens und den New Orleans Saints haben sie somit die beste Bilanz der Liga.

Seattle entschied das Topspiel gegen Minnesota für sich © SID

Wilson, Kandidat für den Titel des wertvollsten Spielers (MVP), warf zwei Touchdowns und eine Interception. Sein härtester Rivale ist Ravens-Quarterback Lamar Jackson, der mit seinem revolutionären Laufspiel die NFL auf den Kopf stellt. Die Vikings (8:4) verloren nicht nur das Spiel, sondern auch ihren besten Runningback Dalvin Cook, der bei einem Check an der Schulter verletzt wurde.