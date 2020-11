NFL: Sieg für Johnson und die Patriots

Köln (SID) - Dank eines Field Goals von Kicker Nick Folk drei Sekunden vor dem Ablauf der Uhr haben die New England Patriots mit ihrem deutschen Fullback Jacob Johnson die NFL-Partie bei den New York Jets mit 30:27 gewonnen. Die Patriots feierten nach vier Niederlagen in Folge den dritten Sieg im achten Saisonspiel, die Jets bleiben auch nach neun Spielen sieglos.

Sieg für Cam Newton und die Patriots © SID

"Das war kein schönes Spiel, aber es ist ein Sieg", sagte Patriots-Quarterback Cam Newton, der seine erste Saison als Nachfolger des legendären Spielmachers Tom Brady bestreitet. Newton gelangen zwei Touchdowns und 27 Pässe für 274 Yards. Jets-Quarterback Joe Flacco erzielte drei Touchdowns, leistete sich aber auch eine Interception.