NFL: Sperre gegen Helmschläger Garrett aufgehoben

Köln (SID) - Rund drei Monate nach seiner Helmattacke ist Skandalprofi Myles Garrett offiziell in den Kader des NFL-Klubs Cleveland Browns zurückgekehrt. Beim Spiel in der US-Football-Profiliga gegen die Pittsburgh Steelers Mitte November (21:7) hatte der Defensive End mit dessen Helm auf den gegnerischen Quarterback Mason Rudolph eingeschlagen und war daraufhin für unbestimmte Zeit gesperrt worden.

Garrett (r.) kehrt nach Sperre zurück © SID

"Wir heißen Myles willkommen und empfangen ihn mit offenen Armen", teilte Andrew Berry, neuer General Manager der Browns, in einem Statement mit: "Wir wissen, dass er dankbar ist, dass er zurückkehren und das Vergangene hinter sich lassen kann."

Zuvor hatte sich Garrett am Montag mit NFL-Commissioner Roger Goodell und weiteren Liga-Verantwortlichen in New York getroffen. Der 24-Jährige Garrett hatte nach seiner Attacke behauptet, Rudolph habe ihn rassistisch beschimpft. Dieser bestritt die Anschuldigungen.