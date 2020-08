NFL: St. Brown über seine Ziele: "Mehr Catches, mehr Yards, mehr Touchdowns"

Köln (SID) - Der deutsch-amerikanische Footballprofi Equanimeous St. Brown von den Green Bay Packers ist nach überstandener Sprunggelenksverletzung bereit für die kommende NFL-Saison. "Mein Ziel ist es, noch produktiver zu sein. Ich will mehr Catches, mehr Yards, mehr Touchdowns", sagte der 23 Jahre alte Wide Receiver dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Saisonende für Equanimeous St. Brown (r.) © SID

St. Brown hatte sich im vergangenen Jahr bei einem Vorbereitungsspiel gegen die damaligen Oakland Raiders (jetzt Las Vegas Raiders) verletzt und war die gesamte Saison ausgefallen. "Das war eine sehr schwere Zeit. Es war das erste Mal, dass ich eine komplette Saison aussetzen musste", sagte der 207. Pick des 2018er Drafts.

Die Packers sind am ersten Spieltag der neuen Saison bei NFC-North-Rivale Minnesota Vikings zu Gast (13. September). "EQ" weiß vor dem Auftakt um seine Stärken: "Ich bin groß und schnell, kann sehr gut fangen und sowohl innen als auch außen spielen. Ich bin ein schlauer Spieler. Ich bin bereit." Seine Chancen stehen gut - Green Bay ist auf der Receiver-Position eher dünn besetzt. Zudem hinterließ St. Brown schon in seiner Rookie-Saison einen guten Eindruck.

Zugeworfen bekommt er die Pässe von Star-Quarterback Aaron Rodgers. "Aaron ist sehr nett und hat immer ein offenes Ohr, vor allem für die jungen Receiver", schwärmt St. Brown: "Da wir aufgrund der fehlenden Erfahrung noch die vielen Details lernen müssen, hilft uns das sehr."

Dass aufgrund der Corona-Pandemie die Spiele wohl vor leeren Rängen ausgetragen werden, stört St. Brown nicht. "Es wird mir wahrscheinlich nur auffallen, wenn ich nicht auf dem Feld bin. Wenn ich spiele, dann bin ich so konzentriert, dass es mir egal ist, was auf den Rängen passiert." Auch die Einhaltung der Hygienevorgaben fällt ihm nicht schwer: "Wir müssen alle die Regeln befolgen. Jeden Tag einen Test, Maske tragen - so ist es eben."