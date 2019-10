NFL-Star Hunt vor Comeback bei den Browns

Cleveland (SID) - Der umstrittene Star-Runningback Kareem Hunt steht in der US-Football-Profiliga NFL vor seinem ersten Einsatz für die Cleveland Browns. Der 24-Jährige durfte am Montag nach einer Leistenoperation wieder ins Training einsteigen, spielberechtigt ist er ab dem 10. Spieltag gegen die Buffalo Bills am 10. November.

Umstrittener NFL-Star Kareem Hunt steht vor Comeback © SID

Hunt war im vergangenen November bei den Kansas City Chiefs nach einem Skandal entlassen worden. Ein Video zeigte, wie er in einem Hotel eine Frau misshandelte. Die Liga sperrte Hunt daraufhin für die ersten acht Spiele der laufenden Saison und erlaubte ihm nun die Wiederaufnahme des Trainings.