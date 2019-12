NFL: Texans und Vikings in den Play-offs

Köln (SID) - Die Houston Texans und die Minnesota Vikings haben sich in der amerikanischen Football-Liga NFL Play-off-Plätze gesichert. Die Texans gewannen am Samstag 23:20 bei den Tampa Bay Buccaneers und entschieden damit wie im Vorjahr die AFC South für sich. Die Vikings profitierten schon vor ihrem Montagsspiel gegen die Green Bay Packers von einer 31:34-Niederlage der Los Angeles Rams bei den starken San Francisco 49ers.

Die Rams sind somit aus dem Play-off-Rennen - in der Vorsaison waren sie erst im Super Bowl an den New England Patriots gescheitert. Die Patriots gewannen am Sonntag unter Führung ihres Star-Quarterbacks Tom Brady 24:17 gegen die Buffalo Bills und sicherten sich mit nun 12:3 Siegen zum elften Mal in Serie den Divisionstitel in der AFC East. Wahrscheinlich werden sie zum Play-off-Auftakt erneut pausieren dürfen.

Die 49ers hatten vor dem Spiel eine Schocknachricht erhalten. Der Bruder ihres Ersatz-Quarterbacks C.J. Beathard wurde in Nashville/Tennessee nach einem Streit in einer Bar erstochen.