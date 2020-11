NFL: Thanksgiving-Partie Steelers gegen Ravens verschoben

Köln (SID) - Das für Thanksgiving am Donnerstag angesetzte Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens in der US-Football-Profiliga NFL wird auf kommenden Sonntag verschoben. Das gab die Liga am Mittwoch bekannt.

Die Partie wurde von Donnerstag auf Sonntag verschoben © SID

Der Entscheidung vorausgegangen waren mehrere positive Coronatests bei den Ravens, vier Spieler wurden seitdem auf die Reserve/COVID-19-Liste gesetzt. Man habe die Entscheidung "aus Vorsicht getroffen, um die Gesundheit und Sicherheit von Spielern, Trainern und Mitarbeitern des Spieltages zu gewährleisten", hieß es in einer Mitteilung der NFL.