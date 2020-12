NFL: Trauer um Quarterback-Albtraum Greene

Los Angeles (SID) - Der frühere Footballstar Kevin Greene ist am Montag im Alter von 58 Jahren gestorben. Das gab die Hall of Fame bekannt, deren Mitglied der langjährige NFL-Profi ist. Greene hat als Linebacker und Defensive End für vier verschiedene Teams insgesamt 14 Jahre in der US-Profiliga gespielt. Angaben zur Todesursache machte die Hall of Fame nicht.

Hall-of-Famer Kevin Greene gestorben © SID

Berühmt war Greene vor allem für seine Sacks. 160 Mal brachte der gebürtige New Yorker Quarterbacks vor einem Passversuch zu Fall. Nur Bruce Smith (200) und Reggie White (198) waren in dieser "Disziplin" in der NFL erfolgreicher.

Nach seiner aktiven Karriere, in der er für die Los Angeles Rams, die Pittsburgh Steelers, die Carolina Panthers und die San Francisco 49ers gespielt hatte, feierte er als Defensive Coordinator der Green Bay Packers den Super-Bowl-Sieg 2010.