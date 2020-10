NFL: Wentz führt Eagles mit späten Touchdown-Pässen zum Sieg

New York (SID) - Mit zwei späten Touchdown-Pässen hat Quarterback Carson Wentz die Philadelphia Eagles zu einem Comeback-Sieg in der Football-Profiliga NFL geführt. Der 27-Jährige, der zu Beginn selbst einen Touchdown erzielte, bediente in der Schlussphase des Spiels gegen die New York Giants Greg Ward und Boston Scott in der Endzone. Am Ende stand es 22:21 für die Eagles.

Wentz beweist Nervenstärke in der Schlussphase © SID

Mit nun zwei Siegen und einem Unentschieden aus sieben Spielen steht Philadelphia an der Spitze der Division NFC East, New York hat eine Bilanz von eins zu sechs und ist Letzter.

2017 hatte Wentz die Eagles mit überragenden Leistungen in die Play-offs geführt. Den Super Bowl holte das Team dann aber mit Quarterback Nick Foles, weil Wentz kurz vor Ende der regulären Saison einen Kreuzbandriss erlitt.